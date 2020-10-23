Coronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Covid-19 tedavisinde onay alan ilk ilaç oldu

Dünya genlinde 40 milyonun üzerinde kişinin enfekte olduğu coronavirüs salgını ile ilgili flaş gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, coronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı ilaca onay verdi. Böylece, coronavirüs tedavisinde FDA onayı alan ilk ilaç Remdesivir oldu. İşte son dakika haberin detayları...



FDA ONAYI ALDI



Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alan ilk ilaç remdesivir oldu.

Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin koronavirüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi.



COVİD-19 TEDAVİSİNDE ABD'DE ONAY ALAN İLK İLAKÇ



Böylece remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA'dan onay alan ilk ilaç oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 'Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek koronavirüs tedavisi' ifadesine yer verildi.