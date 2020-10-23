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CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hizmeti bıraktı kayıp fincanın peşine düştü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine gönderilen ancak eline ulaşmayan iki parça gümüş telkari fincan takımının peşine düştü. Trabzon'dan bir kişinin kendisine hediye gönderdiği fincan takımı belediyede kaybolunca, başkanlık makamı talimatıyla fincanların akıbetinin araştırılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 10:26
CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hizmeti bıraktı kayıp fincanın peşine düştü

Selim Kakışım, Trabzon'dan tebrik kartıyla birlikte iki parçadan oluşan gümüş hediyelik fincan takımı gönderdi. Hediyeden habersiz olan İmamoğlu, belediye personeline durumu sordu. Belediye içinde kargo ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEFTİŞ KURULU OLUŞTURDU
Kargo firması, İmamoğlu'na gönderilen paketin V.T. tarafından teslim alındığına dair kaşe ve imzalı bir belge bulunduğunu belirtti. V.T. ise teslim aldığı kargonun Kültür Kitapevi tarafından gönderilen 'Menzil' isimli kitap olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun makam izni ile kargo akıbetinin araştırılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Olaya muhatap kişilerin ifadeleri alındı.

RAPOR HAZIRLANDI
Kakışım, müfettişe verdiği ifadesinde 'İki parçadan ibaret gümüş telkâri zarfla fincan takımı ve kutlama mesajı içeren gümüş telkâri tabak gönderdim' dedi. Depo görevlisi T.D. 'Kargo depoya hiç teslim edilmedi' diye konuştu. Müfettiş de olayla ilgili rapor hazırladı ve çelişkilere yer verdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
V.T., müdürlük tarafından görevini daha dikkatli yapması konusunda ihtaren uyarıldı. Başka bir birimde görevlendirildi. V.T.'nin iki parça hediyelik fincan takımının kaybolması olayının faili olduğu bu nedenle cezalandırılması gerektiği ve V.T. ile birlikte kargo sorumluları ve depo sorumlularının da olayda iştiraki bulunduğu belirtilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İmamoğlu'na gönderilen iki parça fincan takımının akıbeti hakkında soruşturma başlatıldı.

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