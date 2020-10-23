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CHP bankamatikçi olarak beslediği Youtuber'ına...

Devlet büyüklerine hakaret suçundan gözaltına alınan provokatör Youtuber Arif Kocabıyık'ın CHP'li belediye çalışıyormuş gibi gösterilip maaş aldığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ve pervasızlığın düzeyi ise her geçen gün daha da netleşiyor. Kocabıyık, kağıt üzerinde Konyaaltı Belediyesi'nde araç sürücüsü olarak çalışıyor. Ama belediyedeki işine gitmiyor. İl il dolaşarak Youtube’dan provokatif yayınlar yapıyor. İşte şoke eden son dakika bilgisinin ayrıntıları...

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 17:36
CHP bankamatikçi olarak beslediği Youtuber'ına...

CHP'nin bankamatikçisi olduğu ortaya çıkan ve devlet büyüklerine hakaretten gözaltına alınan provokatör Youtuber Arif Kocabıyık kağıt üzerinde nisan ayında CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildi. Ancak buna rağmen bir gün bile işe gitmedi. O sırada provokatif youtube yayınları yapıyordu. Arif Kocabıyık'ın; Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi isimli firmada araç sürücüsü sıfatıyla SGK kaydının bulunduğu ortaya çıktı!

İşte Konyaaltı Belediyesi'nin aracıyla il il dolaşarak yayınlar yapan Arif Kocabıyık'ın karnesi...

'İlave TV' isimli youtube kanalında provokatif yayınlar yapan Arif Kocabıyık'ın CHP'nin kadrolu bankamatikçisi olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda tartışılıyor.

KONYAALTI BELEDİYESİ'NİN KADROLU BANKAMATİKÇİSİ!

Arif Kocabıyık'ın; 7 Nisan 2020 tarihinde CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nden işe giriş yaptığı öğrenildi. Kocabıyık'ın; Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi isimli firmada 'araç sürücüsü' sıfatıyla SGK kaydının bulunduğu bildirildi.

İL İL DOLAŞARAK YOUTUBE'DAN PROVOKATİF YAYINLAR YAPTI

Arif Kocabıyık'ın; Konyaaltı Belediyesi'ne gitmeden maaş alması, il il dolaşarak sosyal paylaşım sitesi Youtube'dan provokatif yayınlar yapması dikkat çekiyor.

BELEDİYE ARAÇLARINI DA KULLANDI MI?

Her geçen gün hakkında yeni bir son dakika ayrıntısının ortaya çıktığı provokatör Kocabıyık'ın, Konyaaltı Belediyesi'ne ait aracı provokatif yayınları için kullanıp kullanmadığı araştırılıyor.

Arif Kocabıyık'ın; 1 Nisan 2018–28 Şubat 2020 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

BAYAR: 'ATM İŞÇİLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR'

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı Belediyesi'nin borçlanma taleplerini hatırlatarak, 'Para yok deniyor ve böyle ATM işçilerine sahip çıkılıyor. Belediye bünyesinde bu tarz toplumu kışkırtıcı söylemlerle faaliyette bulunan kişiler barındırılmamalıdır. Bu tarz söylemler üreten insanlar hem siyasete hem kurumlara zarar vermektedir. Bu tarz çirkefçe çalışmalara müsaade edilmemelidir' demişti.

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