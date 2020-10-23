Bilim insanları ilk kez açıkladı! Koronavirüs seyrini değiştirdi! Kritik 15 dakika!

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken vaka ve ölüm sayılarında görülen artış da sürüyor.



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 41 milyon 494 bini geçti.



Öte yandan Kovid-19 vakalarında son haftalarda kaydedilen hızlı artış nedeniyle birçok Avrupa ülkesi salgın tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı.



Günlük vaka sayıları dikkate alındığında salgının ikinci dalgası ilkbahar aylarındaki ilk dalgadan daha sert geçerken, birçok ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ise yeni açıkladığı bir araştırma sonucuyla tüm dünyayı koronavirüs salgını konusunda bir kez daha uyardı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'li sağlık yetkilileri açıklamada koronavirüs bulaşmasında hasta kişilerle olan yakın temas mesafe ve süresini yeniden tanımladı.



Koronavirüs salgınının başladığı aylardan beri CDC hasta kişilerle temasta bir seferde 15 dakikadan uzun süre geçirmek ve iki metreden az mesafe kuralını baz almıştı.



CDC'nin yaptığı yeni açıklamada bu kriterlerde değişikliğe gidildiği bildirildi. Bu yeni bulgu hastalığın yayılmasının seyrini değiştirmek adına oldukça önem arz ediyor.



CDC'nin yeni açıklamasına göre bir seferde 15 dakika yakın temas yerine 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde toplam 15 dakika yakın temas kriteri kabul edildi.



Böylelikle günün herhangi bir dilimde koronavirüs taşıyan biriyle yaşanan 15 dakikadan kısa temaslar da yakın temas ve bulaşma riski taşıyan yakınlık olarak değerlendirilecek.







Böylelikle günün herhangi bir dilimde koronavirüs taşıyan biriyle yaşanan 15 dakikadan kısa temaslar da yakın temas ve bulaşma riski taşıyan yakınlık olarak değerlendirilecek.



CDC talimatlarında Kovid-19 taşıyan biriyle yakın temasta bulunan herkesin mutlaka 14 gün karantinaya girmesi gerektiği bulunuyor.



Vanderbilt Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. William Schaffner, bu yeni gelişmeyle birlikte ülkelerin sağlık birimlerinin yakın temas takibi uygulamalarında değişikliğe gidebileceklerini, daha önce temaslı kabul edilmeyen vakaların bundan böyle temaslı kabul edilebileceğini söylüyor.



Schaffner bu durumun koronavirüsün gerçekte sandığımızdan çok daha fazla bulaşıcı olduğunun da kanıtı olarak kabul edilebileceğini söylüyor.



