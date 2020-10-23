Berat Albayrak sosyal medyadan duyurdu!

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, "W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık. KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." dedi.





