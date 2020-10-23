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Başkan Erdoğan'dan cami baskına sert tepki!

Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki cami baskınına sert tepki geldi.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 21:44
Başkan Erdoğan'dan cami baskına sert tepki!

Sabah saatlerinde camide gerçekleşen ve 150 polisin katılığı aramalar sırasında polislerin Mevlana Camisi'nin halılarına botlarla basması ve namaz vaktinde arama yapılması tepkilere yol açmıştı. 

Başkan Erdoğan'da o skandal olaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

Erdoğan paylaşımında; 'Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz.' ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşım; 




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