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13-23 Kasım arasında okullarda ara tatil olacak mı? Gözler MEB açıklamasında.

Daha önce açıklanan eğitim takviminde 13 Kasım - 23 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan ara tatilin iptal edilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Takvimin sıkışması nedeniyle konunun gündemde olduğu belirtilirken, konuyla ilgili MEB'den gelecek açıklama bekleniyor.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 10:53
13-23 Kasım arasında okullarda ara tatil olacak mı? Gözler MEB açıklamasında.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında, 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlandı. 2 Kasım'da ortaokul 5 ile lise 9. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime başlamayan sadece 6, 7, 10 ve 11. sınıflar kalacak. Bu öğrenciler, tüm dersleri öğretmenlerin verdiği canlı dersler ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile EBA TV'den takip ederken yüz yüze başlayanlar da haftada iki gün okula gidiyor, kalan günler uzaktan eğitimle derslerini sürdürüyorlar. Yüz yüze eğitimde bir ay geçmesine rağmen taşlar yerli yerine oturmadı, ara tatil de yaklaştı. MEB'in temmuzda yayınladığı eğitim takvimine göre son dakika bir değişiklik olmazsa okullar 13 Kasım'da tatile girecek; 23 Kasım'da yüz yüze eğitim tekrar başlayacak. Ara tatilin yapılmayacağına dair duyumlar var.

BAKAN YÜZ YÜZE DEMİŞTİ
Normal şartlarda kasımın ilk iki haftası, bir yazılı sınav yapılıyordu. Bu yıl nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir açıklamasında, sınavların yüz yüze olacağını söylemişti. Ancak sınavların ne zaman yapılacağına dair, bir açıklama yok.

Ara tatile kadar sınavlar yapılacaksa geriye kalan 3 hafta yetecek mi? Milliyet'in haberine göre yönetmeliğe göre bir dönemde her dersten en az iki yazılı sınav yapılması gerekiyor. Yine bir sınıfta, bir günde yapılacak sınav sayısının ikiyi geçmemesi esas, zorunlu hallerde bir sınav daha yapılabiliyor. Bu durumda derslikler, tüm öğrencilerin sınav olmaları için yeterli olacak mı? Ayrıca ders saatlerinin azaltılmasından dolayı, konuların çoğu yüzeysel geçiyor, öğrencilerin bilgi eksiği çok. Yazılılarda öğretmenler soru hazırlarken nasıl bir yol izleyecekler? Tüm bu soruların cevabı için MEB'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

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