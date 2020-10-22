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Yunan'ın Oruç Reis yalanı elinde patladı!

Yunan devlet televizyon kanalı ERT'nin, Oruç Reis sismik araştırma gemisine Yunan savaş gemilerinin müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdığı iddiaları Türkiye tarafından yalanlandı.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 20:13
Yunan'ın Oruç Reis yalanı elinde patladı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarını hazmedemeyen Yunanistan, kara propagandaya devam ediyor. 

Yunan medyasında, Doğu Akdeniz’de Oruç Reis sismik araştırma gemisine Yunan savaş gemilerince müdahalede bulunulduğuna ilişkin bir iddia yer aldı. Ancak güvenlik kaynakları bu iddiaları yalanladı. Üstelik daha sonra Oruç Reis için bugüne kadar ilan edilen en geniş kapsamlı NAVTEX'lerden biri ilan edildi.

Yunan devlet televizyonundan yalan haber

Yunan devlet televizyon kanalı ERT, Meis Adası'nın 13 kilometre yakınına kadar gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisine Yunan savaş gemilerinin müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdığını iddia etti. Yaşananlara ilişkin bir de fotoğraf yayınladı. Ancak fotoğrafın montaj, iddiaların ise gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

CNN TÜRK’e konuşan güvenlik kaynakları Oruç Reis’e müdahale iddiasını kesin bir dille yalanladı. Oruç Reis’in Cengizhan ve Ataman destek gemileriyle, Türk Savaş gemilerinin korumasında Meis Adası'na 13 KM mesafede Türk kıta sahanlığı içinde çalışma yaptığını belirtildi. Yunan savaş gemileriyse adanın 10 KM açıklarında pozisyon aldı. Başka ifadeyle Türk ve Yunan filolarının arasındaki mesafe 3 kilometreye kadar düştü.

Yunan savaş gemileri Oruç Reis'i izlemekle yetindi

Güvenlik kaynakları Oruç Reis'in bölgede faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde tamamladığını belirtti. Yunan savaş gemileriyse müdahale iddialarının aksine Oruç Reis'i izlemekle yetindi.

Yunanistan’ın iddialarına cevap niteliğinde Türkiye’den yeni bir NAVTEX adımı geldi. Bugüne dek Meis adasının güneyinde faaliyet gösteren ve 22 Ekim’de görev süresi sona erecek Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı, görev yeri ise Rodos ve Meis adalarının arasındaki bölge olarak değiştirildi.

27 Ekim'e kadar NAVTEX

Çalışmalarına Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında başlayan Oruç Reis böylece ilk kez bu kadar kuzeye çıkmış oldu. Bölgede 12 mil egemenlik iddiasında bulunan Yunanistan’ın Meis ve Rodos adalarının arasında 27 Ekim’e kadar çalışacak Oruç Reis’e Türk savaş gemilerinin eşlik etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Yunanistan

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