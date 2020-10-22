Yeni harita yayımlandı! O bölgemizde korkulan artış!

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüste ikinci dalga yaşanıyor. Türkiye'de Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.







2102 HASTA VAR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.







TABURCU OLAN HASTA SAYISINDA ARTIŞ



Bakanlık korona virüs ile ilgili bir rapor hazırladı. İşte raporda yer alan bilgiler... "Bir önceki güne göre yeni COVID-19 hasta sayısında azalma (-%6,5), COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (sırasıyla %0,1 ve %4,8) görülmüştür.







EN FAZLA ARTIŞ BATI MARMARA'DA



Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%20,7). En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 9 hastadır.



EN FAZLA AZALIŞ DOĞU KARADENİZ'DE



Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (-%46,2). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (%80,0).







CİNSİYETE GÖRE TABLO



25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 30,6, erkeklerde ise 32,4'tür." ifadeleri yer aldı.



TEDAVİSİ TAMAMLANAN HASTA SAYISI 308 BİN



Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 308 bin 446'ya yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69'a ulaştı. Hasta sayısı 353 bin 426, vefat sayısı 9 bin 513, ağır hasta sayısı 1504, aktif hasta sayısı 35 bin 467 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.



TARAMA ÇALIŞMASININ İKİNCİSİ BAŞLATILDI



Sağlık Bakanlığınca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle ülke çapında yeni tip koronavirüs görülme sıklığının belirlenmesine yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulusal düzeyde hastalık prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi.



15-30 Ekim 2020'de yapılan çalışma, illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek. Araştırma, Türkiye'deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.



TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre, Türkiye genelinde ulaşılması gereken toplam hane sayısı 31 bin 280. Büyük illerden İstanbul'da 5 bin 380, Ankara'da 2 bin 310 ve İzmir'de 1810 hane; küçük illerden Bayburt'ta 30, Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır'da da 50 hane ziyaret edilecek.



KOCA, 7 İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞTÜ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.



Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti. Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.



SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İNFLUENZA AŞISI AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanlığı, influenza aşısının temin edildiğini ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli şekilde yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.



Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır." ifadeleri kullanıldı.