Türkiye'den yeni NAVTEX!

Türkiye Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan etti. Yeni NAVTEX 27 Ekim'e kadar geçerli olacak.



Antalya Navtex İstasyonu'ndan yapılan Navtex ilanında, "1. sismik çalışmalar, R/V Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler ile 21 Eki 20 saat 2101z'dan 27 Eki 20 saat 2059z'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 1) 35 59.77 K - 029 22.80 D 2) 36 06.83 K - 029 22.67 D 3) 36 09.63 K - 029 17.23 D 4) 36 10.12 K - 029 15.42 D 5) 36 11.33 K - 029 13.83 D 6) 36 13.83 K - 029 11.02 D 7) 36 15.95 K - 029 06.37 D 8) 36 18.80 K - 029 02.52 D 9) 36 22.10 K - 028 59.27 D 10) 36 27.07 K - 028 59.65 D 11) 36 28.03 K - 028 57.43 D 12) 36 29.70 K - 028 55.17 D 13) 36 31.12 K - 028 54.38 D 14) 36 30.15 K - 028 51.07 D 15) 36 30.90 K - 028 47.40 D 16) 36 31.52 K - 028 46.43 D 17) 36 32.85 K - 028 44.87 D 18) 36 36.40 K - 028 41.23 D 19) 36 36.53 K - 028 37.43 D 20) 36 37.43 K - 028 34.03 D 21) 36 39.02 K - 028 31.97 D 22) 36 41.88 K - 028 28.77 D 23) 36 06.18 K - 028 28.78 D 24) 35 36.87 K - 028 28.82 D Araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesini. 2. bu bildiri 27 Eki 20 saat 2059z'da yürürlükten kaldırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.



NAVTEX NEDİR?



İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.



Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor

