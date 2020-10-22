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Tüm kurallar hiçe sayıldı, CHP'li başkan halay başı oldu...

CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı. Sandal, düğün salonuna benzer bir yerde maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. O anlar salonda bulunan bir başka kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 13:10
Tüm kurallar hiçe sayıldı, CHP'li başkan halay başı oldu...

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürerken, CHP'li İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Tüm kuralları hiçe sayan Sandal, halay başı oldu.

AKIL TUTULMASI GÖRÜNTÜLER

Bir amatör kamera tarafından kayıt altına alınan görüntülerde maskesiz bir ortamda onlarca kişinin kurallara uymadığı görülüyor. Yüksek sesle müzik çalan salonda, birçok kişi koronavirüse rağmen halay çekiyor.

Halayın başında ise tanıdık bir isim yer alıyor. Görüntülerde, CHP'li İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elindeki mendil ile doyasıya eğlendiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Koronavirüs ile mücadeleyi hiçe sayan görüntülere tepki yağdı. Binlerce kişi CHP'li Sandal'ı sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajlar ile eleştirdi. Sandal'dan şu ana dek akıl tutulması görüntüler ile ilgili bir açıklama gelmedi.

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