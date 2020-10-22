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Provokatif youtuber Arif Kocabıyık CHP'nin bankamatikçisi çıktı!

Antalya merkezli ve sosyal medyadan yayın yapan 'İlave TV' isimli youtube kanalında vatandaşlarla sokak röportajları yaparak, devlet ve hükümet aleyhine provokatif yayınlar yapan 37 yaşındaki Arif Kocabıyık'ın CHP'nin kadrolu bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı. Kocabıyık'ın CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından 2 gün önce Kocabıyık'ın istifa ettiği öğrenildi.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 10:46
Provokatif youtuber Arif Kocabıyık CHP'nin bankamatikçisi çıktı!

Açtığı youtube kanalı ile Antalya'da Kazım Özal Caddesi'nde vatandaşlara sorular yönelten ve ardından şehir şehir gezmeye başlayan Arif Kocabıyık, geçen sene bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kocabıyık hakkında 'Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Yaptığı röportajlarda vatandaşları devlet ve hükümet aleyhine kışkırtıcı sorular yönelten Arif Kocabıyık'ın daha önce Akdeniz Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olduğu sırada öğrencilere orantısız güç uyguladığı fotoğraf karelerine yansımıştı. Üniversite yönetiminin geçen yıl Kocabıyık'ın işine son verdiği öğrenildi.

CHP'NİN BANKAMATİKÇİSİ ÇIKTI

Şimdiye kadar birçok şehre giderek buralarda video çeken Kocabıyık'ın yaklaşık 7 aydır CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler biriminde çalışıyor görünerek maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından sözde televizyoncu Kocabıyık'ın 2 gün önce istifa emesi dikkat çekti. Aynı zamanda İYİ Parti üyesi olan Kocabıyık'ın, İyi Parti Genel İdare Kurulu'na adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

'ATM İŞÇİLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR'

Yaşananlara tepki gösteren AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı Belediyesi'nin borçlanma taleplerini hatırlatarak, 'Para yok deniyor ve böyle ATM işçilerine sahip çıkılıyor. Belediye bünyesinde bu tarz toplumu kışkırtıcı söylemlerle faaliyette bulunan kişiler barındırılmamalıdır. Bu tarz söylemler üreten insanlar hem siyasete hem kurumlara zarar vermektedir. Bu tarz çirkefçe çalışmalara müsaade edilmemelidir' dedi.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

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