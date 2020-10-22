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Meteoroloji'den yarın sabah ve gece saatleri için pus uyarısı geldi!

Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 16:44
Meteoroloji'den yarın sabah ve gece saatleri için pus uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus öngörülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, akşam saatlerine kadar güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

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