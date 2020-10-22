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Floyd'u öldüren polisin suçu düştü!

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken ABD'li polisler tarafından katledilmesinin yankıları sürüyor. Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki 3. dereceden cinayet suçlaması düşürüldü.

Dünya / 22 Ekim 2020 Perşembe 19:50
Floyd'u öldüren polisin suçu düştü!

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkında dava bugün sonuçlandı. Polis memurunun 3. dereceden cinayet suçlaması düşürüldü.

Hennepin bölge mahkemesi hakimi Judge Peter Cahill'in kararı kamuya duyurulurken, Chauvin'in 2. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanmasına devam edileceği kaydedildi.

3. dereceden cinayet daha önceden planlanmamış şekilde ölüme sebep olma suçlamasını içerirken, 2. derece cinayet ise olay anında gösterilen tepki veya dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçlamasını kapsıyor.

Chauvin, mayıstan beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'taki hapishaneden 10 Temmuz'da, kefalet bedeli olan 1 milyon doların ''Allegheny Casualty Company'' isimli kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce, 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödeyerek, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

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