Diyarbakır'da HDP İl Binası'nda polis arama yapıyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapıldı.
Diyarbakır'da HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
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