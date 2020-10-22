Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: İnanmakta zorlansam da...

Bakan Selçuk: İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'BU ARTIK RİCA DEĞİL...'
'İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız.'