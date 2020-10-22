Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: İnanmakta zorlansam da...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



'BU ARTIK RİCA DEĞİL...'



'İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız.'