Türkiye'de ortaya çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Suriye'de çıkan iç savaş sırasında Halep kentindeki bir müzeden yağmalanan el yazması tarihi İncil Gaziantep'te ele geçirildi. Ceylan derisine yazılan ve bir milyon dolar değer biçilen ceylan derisine yazılı İncili satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.









Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu ülkemize getirilen, İbranice dilinde ceylan derisine el yazısıyla işlenen ve piyasa değerinin bir milyon ABD doları olduğu iddia edilen İncil Kitabının bir adreste bulunduğunun tespit edilmesi üzerine adrese baskın düzenlendi.



KOM Şube Müdürlüğünce adrese yapılan müşterek operasyonda, tarihi İncil, 3 şüpheli şahısla birlikte ele geçirildi. Konuyla ilgili yasal işlem başlatıldı.