Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve Azerbaycan halkına tam destek!

Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'ye babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.



Azerbaycan'da yaptığı programlarla reyting rekorları kıran Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi, Ermenistan işgali altındaki ülkesinin durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor.



Çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine bizzat savaşın yaşandığı cepheye giden Xosqedem Hidayetqizi'nin bu kararı alkış topladı.



Şarkıcı Doğuş ise eşi Xosqedem Hidayetqizi'nin kararına saygı duyduğunu belirtip 'Eşimin ve Azerbaycan halkının yanındayım. Bana düşen görev olursa da seve seve yaparım' dedi.



İşte şarkıcı Doğuş'un ikizlerinin annesi Azeri Xosqedem Hidayetqizi'nin savaşın yaşandığı topraklardan paylaşımı...



2014 yılında Doğuş ile evlenen Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı aldığı kararla takdir edildi.



