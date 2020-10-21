Koronavirüs ile igili tüm bildiklerinizi unutun!

Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara benzer belirtiler gösteren Covid-19 virüsü tüm dünyayı etkisi altına almışken uzmanlardan son dakika araştırmaları da gelmeye devam ediyor. Son olarak Daily Mail'deki habere göre, araştırmacılar Oxford Üniversitesi hastanesinde mart-mayıs arasında tedavi gören 58 Kovid-19 hastasını inceledi ve sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacıların yaptığı incelemeler sonucunda teşhis konulduktan 3 ay sonra bile hastaların bir kısmında akciğerde lekelenme ya da iltihap görüldüğü ortaya çıktı. Peki; corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte gün gün corona belirtileri ile son dakika haberinin detayları!



UZMANLARDAN UYARI GELDİ: KORONAVİRÜS AYLAR SONRA DA GÖRÜLEBİLİR!



Nefes darlığı, yüksek ateş, öksürük gibi corona belirtileri bilinirken uzmanlar da araştırmalarına devam ediyor. Son olarak yapılan araştırmaya göre; teşhis konulduktan birkaç ay sonra da bu semptomların sürdüğüne işaret edildi.



KORONA VİRÜS NASIL ANLAŞILIR?



Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.



Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;



Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı



BİLİM İNSANLARINDAN YENİ ARAŞTIRMA: AYLAR SONRA GÖRÜLEBİLİR



Daily Mail'deki habere göre, araştırmacılar Oxford Üniversitesi hastanesinde mart-mayıs arasında tedavi gören 58 Kovid-19 hastasını inceledi.



Çalışmada, taburcu edilen hastaların büyük kısmında nefes darlığı, yorgunluk, kaygı ve depresyon gibi rahatsızlıkların görüldüğü belirtilerek, teşhis konulduktan 2 ila 3 ay sonrasında bile bu semptomların sürdüğüne işaret edildi.



Bu hastaların bazı organlarında anomalilerin saptandığını ifade eden uzmanlar, uzun süreli iltihaplanmanın bu duruma yol açmış olabileceğini kaydetti.



Teşhis konduktan 3 ay sonra bile hastaların yüzde 60'ının akciğerde lekelenme ya da iltihap görüldüğü bilgisine yer verilen araştırmada, rahatsızlığı atlatanların yüzde 30'unun böbreğinde, yüzde 26'sının kalbinde ve yüzde 10'unun karaciğerinde bazı hasarların tespit edildiği aktarıldı.



CORONA BELİRTİLERİ GÜN GÜN NELER?



1-3. gün corona belirtileri



Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.



Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.



Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.



4. gün corona belirtileri



Boğaz ağrısı şiddetlenir.



Ses boğuklaşır.



Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.



Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.



5. gün corona belirtileri



Boğaz ağrısı şiddetlenir.



Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.



Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.



Eklem ağrıları görülür.



6. gün corona belirtileri



Kuru öksürük başlar.



Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.



Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.



Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.



İshal ve kusma şiddetlenir.



7. gün corona belirtileri



Ateş 38 dereceye yükselir.



Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.



Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.



8. gün corona belirtileri



Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.



Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.



Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.



Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.



9. gün corona belirtileri



Tüm belirtiler şiddetle artar.



Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.



Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.



Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.



AĞIR VE HAFİF SEMPTOMLAR NELERDİR?



COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.



Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.



KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLME SIKLIĞI



Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.



Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.



Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.



Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.



Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.



Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.



Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.