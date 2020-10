Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar!

İşte Fuat Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları:



TBMM'de plan bütçe komisyonunda bütçeyi sundunuz. Önünüzde bir maraton var, ne kadar sürer bu maraton?



Genel Kurul tarihi netleşmemiş olmakla birlikte 1-1,5 aylık bir süre görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin 3. bütçesi bu. Yeni sistemle alakalı da yeni teamüller oluşmaya başlamış oldu. Yeni bütçeyi de bugün sunduk, hayırlı olsun. Eski sistemle fark burada, yeni sistemde bütçenin sahibi Cumhurbaşkanı'dır. Eski sistemde Başbakanlıktı. Strateji Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte.



Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, öngörüleriyle bütçe onun başkanlığında nihai hale getirilir ve Meclis'e teklif edilir.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra birtakım aksaklıkların giderilmesi için bir çalışma başlattınız. O çalışma tamamlandı. Sistem aksaklıkları giderilmiş olarak devam ediyor diyebilir misiniz?



Bundan önceki sisteme baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlayan bir sistem değişikliği. Neredeyse 100 yıla yakın bir sürede bir sistemin olgunlaşması. Mükemmel sistem yoktur. Her sistem gelişmeye muhtaçtır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi niye ortaya çıkmıştı? Çift başlılıktan, kararların hızlı alınamamasından, esnek olunamamasın, hantallıktan ve içinde bulunduğumuz şartları, Covid'i düşünün. Eski sistemde devam edecek olsaydık bugün konuşacağımız konular farklı olurdu. Yeni sistemle çok hızlı ve esnek karar alınıyor.



Eski sisteme baktığınızda kurul, Bakanlar Kurulu, Meclis, Cumhurbaşkanı derken fırsatı kaçırmış oluyordunuz. Yeni sistemde saatlerce bunları yapabilecek durumdasınız. Bu anlamda baktığımızda yeni sistem fonksiyonunu muhteşem şekilde icra etmekte

.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Azerbaycan ve dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmelere bakıldığında ne dediğimi çok iyi anlarsınız.



Covid salgını da buna çok net bir örnek oldu. Yeni sistemden sonraki ekonomik saldırıyı hatırlayın. 2019 sonuna kadar çok hızlı toparlandık.

Yeni sistemin getirdiği dinamizm. Ama eksiklikleri olmayacak mı? Mutlaka olacak. İlk defa Türkiye vesayetlerden uzak, Meclisi'nin ve kendi vatandaşının halk oylamasında onayladığı bir sistemde yani sivil iradeyle sistem değişikliğine gidiyor.



Sorunlar için bugün de çalışıyoruz. Bu sorunların nasıl giderileceğini konuşuyoruz. Sonuçları bulduk, çözümleri üretiyoruz. Bu dinamik bir süreç olduğu için 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da devam edecek.



İki yıl sonra mükemmel bir yapı var dediğimizde ülke olarak kendi önümüz kapatmış oluyoruz.



KARABAĞ'DA YAŞANAN KRİZ



Türkiye Azerbaycan'dan yana tavır aldı. Azerbaycan'ın iyi bir durumda olduğunu düşünüyor musunuz?

Azerbaycan 1992'de, Sovyetler'in dağılmasından sonraki Azerbaycan'la bugünkü Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı kıyaslayın. Kendi vatandaşının, ülkesinin, şehirlerinin refahına ve kalkınmasına odaklanan bir Azerbaycan; diğer tarafta düşmanlığa odaklanan ve Türk düşmanlığı paydasından giden, içeride kalkınmaktan ziyade iç politikadaki sorunlarını da Türk düşmanlığı boyutuyla örtbas etmeye çalışan bir Ermenistan.

1992 ve 2021 dediğinizde çok farklı iki ülkeyi buluyorsunuz. Kalkınan, gelişen bir Azerbaycan. Sadece ekonomik anlamda değil, kurumsallaşan ve uluslararası boyuttaki ilişkilerini de güçlendiren bir Azerbaycan. Öbür tarafta daha da geriye giden ve hamaset duygularıyla hareket eden bir Ermenistan.

Bu iki ülkeyi karşı karşıya getirdiğimizde kimin daha iyi olduğu anlaşılır.

Bu zihniyette yetişen gençlerin, çalışan devlet kurumlarının, sözde ordusundaki yapılardan bir devlet ortaya çıkar mı? Savaş ortasında sivillerin üzerine roket fırlatacak kadar korkak, alçak, kalleşçe, bu ifadeleri kullanmak istemem, bize yakışmıyor bu ifadeler ama tam da Ermenistan'ın, terör devletinin tutumunu yansıtıyor.

Saldırıda sivillerini kaybeden bir devletin soğukkanlılığını koruyup ve sivillere karşılık vererek değil, sadece askeri anlamda karşılık verecek bir devlet görüyoruz.

İşgalci olan, terör devleti gibi olan bir yapıya bütün dünyanın neredeyse destek verdiğini, hem zulmüne hem sivilleri katletmesine sessiz kaldığını görüyoruz.

Diğer taraftan işgalcileri kendi topraklarından çalışmaya bir devletin sanki saldırdığı gibi bir algı görüyorsunuz. Burada bir adaletsizlik görüyoruz.

Biz şunları ifade ettik: 1) Azerbaycan haklıdır, kendi topraklarında davasını savunmaktadır. Ermenistan işgalcidir.

Azerbaycan daha iyi durumdadır, haklılığını da göstermiş durumdadır. Biz sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacağız.



Azerbaycan'dan bir askeri talep olsa Türkiye karşılayacak mı?



Cumhurbaşkanımız bunu ilk günden belirtti. Türkiye tereddüt etmez, Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmez.



Sahada durum ne şu anda?



Sahada durum iyi, ilerleme sağlanıyor. 100'ün üzerinde yerleşim birimi şu an da kurtarılmış durumda. Bu ilerleme de devam ediyor. Ateşkes kararı alınıyor ama hem şikayet eden hem de daha ateşkesin imzası kurumadan bir terör devleti var. Bu da işin anlaşılmaz tarafı. Azerbaycan tarafında çok ciddi askeri başarı elde ediliyor.

Ermenistan ekonomisinin de ordusunun da buna uzun süre dayanabilmesi mümkün değil. Dışarıdan illegal boyutta, askeri destek geldiğini biliyoruz, görüyoruz. Mühimmat olarak geldiğini görüyoruz. PKK'nın PYD'nin bölgede savaşçı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu yeni de değil. Elimizde belgeleri vardır bunların.



TÜRKİYE'NİN CİHADİSTLERİ AZERBAYCAN SAFLARINDA SAVAŞMAYA GÖTÜRDÜĞÜ İDDİASI



Macron boş kaldıkça Türkiye üzerinden kendi tanıtımını yapmıyor. Macron'u ciddiye almaya gerek yok, hele hele Türkiye ile ilgili ne söylediğini. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Türkiye ile Azerbaycan arasında zaten askeri iş birliği anlaşması vardır. Azerbaycan'ın böyle bir ihtiyacı olursa açıktan yapar bunu Türkiye. Dolaylı yönlere gitmesi gerek yok Türkiye'nin, Azerbaycan'ın da yok.



Türkiye'nin dünyayla ilişkisini koparmaya yönelik bir harita çizilmeye çalışılıyor.



Derdimiz iki bölgenin de hem iletişimini sağlamak hem de gelişmeye katkı vermek. Ekonomik gelişme barışa katkıdır. Refah arttıkça barış gelişir. Durup dururken bir bakıyorsunuz Tovuz'a saldırıyor. Doğal gaz, petrol boru hattının ve demiryolunun geçişi var orada. Gence de enerji hattının üzerinde olan bir şehir. Ermenistan şunu söylüyor: Ben Karabağ ile başladım, dünyanın her yerinden Ermenileri taşıdım buraya ve Türkleri sürdüm. Sesini çıkaran olmadı.

Azerbaycan topraklarına yedi rayon diye ifade ettiğimiz yedi tane şehri işgal etti. Ne oldu? 'Çözüm bulalım' denildi. Kim bulacak? MİNSK grubu. Ne yaptı bu eş başkanlar? Eş başkanlar ne yaptı? Çözüm bulmamak adına ellerinden geleni yaptılar. Aslında çözüm, çözümsüzlüğün ta kendisiydi. Ermenistan'ın da arzu ettiği buydu.



Sizce Rusya Ermenistan taraftarı mı?



Rusya'nın bir resmi açıklamaları var, bir de sahadaki fiili durumları var. Resmi açıklamalarına baktığınız zaman her iki ülkenin başkanlarıyla da görüşme ve sorunu çözme şeklinde bir deneme yaptı ve olmadı. O görüşmede Türkiye'nin yer almaması büyük bir eksiklikti. Türkiye'nin yer almadığı bir masadan çözüm çıkma şansı yok. Burada fiili duruma baktığımızda tarafsız bir yapıyı görmüyoruz.



Azerbaycan sahadaki ilerleyişini sürdürdükçe ve belli bir noktaya geldiğinde Rusya'nın Ermenistan'ın yanında yer alacağını düşünüyor musunuz?

Ümit ediyoruz olay o boyutlara gelmez. Rusya ile de çok yakın anlamda çalışıyoruz. Rusya belki dünyadaki bütün karmaşaların içerisindeki en sağlıklı diyalog kurduğumuz ve birlikte çalışma ülkelerden birisi, anlaşamadığımız birçok konu olmasına rağmen.

Bir ülkeyle sorunlarımız olabilir ama birlikte çalışabileceğimiz alanlarımız da olabilir, Türkiye olarak başardığımız bu.

Farklı bir gelişme olursa Türkiye net tavrını ilan etmiştir.



KKTC SEÇİMLERİ



Kıbrıs halkı kendi iradesiyle seçimini yaptı. KKTC, Türkiye'nin tanıdığı bir devlettir. Orada kadim bir kardeşlik vardır. Sadece seçimler bakımından değil, daha derinden baktığımızda resim netleşir. Kıbrıs'ta biz 1571'den sonra 300 yıl hükümranlık sürmüş bir milletin torunlarıyız.

1974 Barış Harekatı sonrasında hala birlikte olabiliriz amacıyla öncelikle devleti kurmadık ve çözüm bulunabilir düşüncesiyle Maraş kapalı tutuldu. Annan planına evet dendi ve yıllarca Kıbrıs Türkü'nün adadaki haklarını kabul etmek istemeyen, 'tamamen ben olayım' diyen bir Rum kesimi. Şimdi aslında Kıbrıs'ta oylanan şuydu: Federasyonun çözüm olmadığını gördük ve bu çözümsüzlükle gitmek istemiyoruz.



Federasyon olayıyla ikinci bir elli yılı kaybedemeyiz, biz artık egemenlik temeline dayalı iki devlet konuşabiliriz. Çoğunluk, federasyon fikrine hayır dedi.

Türkiye karışıyor diyenler şunu görmeli. Türkiye her yıl Kıbrıs'la bir protokol yapar. Bir bütçe ayırır Türkiye ve kendi meclisinden de geçer. O bütçenin içerisinde Kıbrıs'la alakalı da oturulup sağlık, ulaşım vb. yardımlar konuşulur.



Karışmanın nereden geldiğini söyleyeyim. KKTC'yi uzaktan yakından tanımayan AB'ye baktığınızda seçim dönemine baktığınızda Kuzey Kıbrıs'a yardım çıkarıyor.

Pompeo'yu gördünüz, Kıbrıs'a öncesinde gelmedi, seçim zamanı geldi. AB'nin para yardımı da seçim zamanı oldu.

Fransa'nın temsilcisi Kıbrıs'ta ve Akıncı'yı ziyaret ediyor. Eğer ki birisi seçime karışıyor diye bir feveran olacaksa bunlara bakmak gerekiyor; AB'ye, BM'ye...



Bunu kamuoyuna neden deklare etmediniz?



Kovid salgınıyla ilgili biz gece gündüz oradaydık. Türkiye'nin tüm imkanlarını açtık. Bizim ilimize nasıl gidiyorsa, aynı uçaklarımız oraya da gidiyor. Yetersiz olduğunda orada da hastane yaptık.