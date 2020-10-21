Başörtülüleri aşağılayan İBB yöneticisi 2. kez hakim karşısında! Duruşmaya gelmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısıyken başörtülü kadınlara yönelik eylemleri nedeniyle hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli'nin yargılanmasına İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince devam ediliyor. 17 Haziran'daki ilk duruşmada savunması ve sorgusu yapılan Şişli, bu kez mahkemeye gelmedi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle izleyicilere kapalı yapılan duruşmaya mağdur ve müşteki kadınlar ile avukatlar katıldı. Duruşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha geniş olan 33. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor. Duruşmada tanıklar dinleniyor.



9 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR



Dava, İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) görevli 19 bölge sorumlusu kadının 31 Ocak'ta savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şişli'nin 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edilmişti.



Skandalın patlak vermesinin ardından Şişli'nin İBB'den istifa ettiği bilgisinin doğru olmadığı ilk duruşmada ortaya çıkmıştı. 17 Haziran'daki ilk duruşmada kimlik tespiti yapılan Şişli'nin iş ve gelir durumu, 'İBB'de Daire Başkanı olarak çalışır. 9 bin 500 TL geliri var' şeklinde tutanağa geçmişti.