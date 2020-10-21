USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Başörtülüleri aşağılayan İBB yöneticisi 2. kez hakim karşısında! Duruşmaya gelmedi

Başörtülü İSMEK sorumlularını aşağılayan CHP’li eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılandığı davada ikinci duruşma yapılıyor. İlk duruşmada savunması ve sorgusu yapılan sanık Şişli, bu kez duruşmaya katılmadı. 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Şişli’yi avukatları temsil etti. Son dakika gelen haberde duruşmada tanıklar dinleniyor.

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:55
Başörtülüleri aşağılayan İBB yöneticisi 2. kez hakim karşısında! Duruşmaya gelmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısıyken başörtülü kadınlara yönelik eylemleri nedeniyle hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli'nin yargılanmasına İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince devam ediliyor. 17 Haziran'daki ilk duruşmada savunması ve sorgusu yapılan Şişli, bu kez mahkemeye gelmedi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle izleyicilere kapalı yapılan duruşmaya mağdur ve müşteki kadınlar ile avukatlar katıldı. Duruşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha geniş olan 33. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor. Duruşmada tanıklar dinleniyor.

9 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Dava, İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) görevli 19 bölge sorumlusu kadının 31 Ocak'ta savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şişli'nin 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edilmişti.

Skandalın patlak vermesinin ardından Şişli'nin İBB'den istifa ettiği bilgisinin doğru olmadığı ilk duruşmada ortaya çıkmıştı. 17 Haziran'daki ilk duruşmada kimlik tespiti yapılan Şişli'nin iş ve gelir durumu, 'İBB'de Daire Başkanı olarak çalışır. 9 bin 500 TL geliri var' şeklinde tutanağa geçmişti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement