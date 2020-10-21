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Almanya’da şoke eden son dakika gelişmesi! Whatsapp yazışmalarını okuyacaklar!

Dünya Alman hükümeti ve istihbaratının attığı son dakika adımını konuşuyor. Tartışmalı karar Alman hükümeti tarafından alındı ve buna göre artık Alman istihbaratı kendisine verilen yetki ile şifreli Whatsapp yazışmaları başta olmak üzere birçok kişisel veriyi okuyabilecek. Avrupa’da insan hakları savunucularını ayaklandıran kararın geri alınması düşünülmüyor. İşte çarpıcı son dakika gelişmenin ayrıntıları…

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:20
Almanya’da şoke eden son dakika gelişmesi! Whatsapp yazışmalarını okuyacaklar!

Alman hükümeti aldığı son dakika kararıyla şifreli kişisel verileri de içeren whatsapp yazışmaları başta olmak üzere sosyal platformlar, bireysel telefon uygulamaları gibi birçok alanda istihbarat faaliyeti kapsamında takibin gerçekleştirilmesine onay verdi. Avrupa'da haberi alan insan hakları savunucuları ayaklansa da konuyla ilgili bir geri adım haberi gelmedi.

Hükümet sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer tarafından yapılan resmi açıklamada Alman İçişleri Bakanlığının en yaygın yazışma programı olan ve uçtan uca şifreleme tekniği ile mahrem hale getirilen Whatsapp yazışmaları başta olmak üzere sayısız yazışma programında insanların görüşmeleri takip edilecek ve bu yasal istihbarat faaliyetleri içerisinde yer alacak.

İşte çarpıcı kararın ayrıntıları;

HÜKÜMET ELİYLE WHATSAPP MAHREMİYETİ KALDIRILDI!

Almanya hükümetinde İçişleri Bakanlığı talimatıyla, istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışma programlarında sınırsız okuma imkanı getirildiği resmen duyuruldu.

BAKANLAR KURULU RESMEN KABUL ETTİ!

Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada bu son dakika haberini açıklarken Almanya İçişleri Bakanlığının, WhatsApp, Telegram ve diğer birçok kişisel mesajlaşma uygulamasının uçtan uca şifreli yazışmalarının Alman istihbarat kurumları tarafından okunabilmesine olanak tanıyan tasarının, Bakanlar Kurulu tarafından resmen kabul edildiğini açıkladı.

Habere göre Almanya'da yurt içi istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ile dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ve Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD), Whatsapp gibi birçok uygulama üzerinden şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.

MAHKEME KARARI KOŞULU VAR AMA…

Federal Meclis'te de kabul edilmesi beklenen tasarının yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek tartışmalı uygulama için mahkeme kararı koşulu aranacak olsa da bunun danışıklı dövüşe dönüşme ihtimali üzerinde tartışmalar sürüyor.

Bireysel yazışma programları kişisel verilerin korunmasına ilişkin çok önemli anlaşmalarla korunurken Almanya'da alınan karar tartışmaları beraberinde getirdi.

YURT DIŞI İSTİHBARATINA DA YETKİ VERDİLER!

Düzenlemeye karşı çıkan uzmanlar Alman istihbarat birimlerine verilen yetki alanı içerisinde Whatsapp ve diğer yazışma programlarını izleme özgürlüğünün yurt dışı için de verilmiş olmasının ise uluslararası bir tartışma konusuna ve güvenlik tehdidine dönüşeceğini söylüyor.

Almanya

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