AK Parti, CHP'li danışmanın saldırdığı sahabenin adını gençlik merkezine verdi

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) en yakınındaki isimlerden Mus'ab bin Umery'e hakaret eden CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı'ya tepkiler sürerken yaşanan bir son dakika gelişmesi CHP'li isme adeta ders niteliği taşıdı. Mus'ab bin Umeyr'in ismi AK Parti tarafından gençlik merkezine verildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: 'Köhnemiş zihinlere karşı, öz değerleriyle barışık, çağdaş ve donanımlı gençlerin yetişeceği gençlik merkezimize 'Mus'ab Bin Umeyr' ismini veriyoruz...' açıklamasıyla kararı ilan etti.



Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) danışmanlarından Mücahit Avcı'nın hakarette bulunduğu sahabe Mus'ab Bin Umeyr'in (R.A.) adının bir gençlik merkezine verileceğini açıkladı.



GENÇLİĞE SAHABEYE SAYGI ÖĞRETİLECEK



Avcı, dün Ak Parti Gençlik Kollarının yayınladığı videoda gençlere yönelik 'Sen Mus'ab bin Umeyr'sin' sözlerini hedef almış; 'Mus'ab bin Umeyr'i Mekke'nin en zengin ailelerinden gelen, şatafatı ve gösterişli giyinmesi seven biri. Bu dönem yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu' ifadelerini içeren bir twit atmıştı.



GÖKSU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 'KÖHNEMİŞ ZİHNİYETE KARŞI...'



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; Esenler'deki gençlik merkezine 'Mus'ab Bin Umeyr' ismini verdiklerini açıkladı.



Göksu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; 'Köhnemiş zihinlere karşı, öz değerleriyle barışık, çağdaş ve donanımlı gençlerin yetişeceği gençlik merkezimize 'Mus'ab Bin Umeyr' ismini veriyoruz. Esenlerimize hayırlı olsun...' dedi.



MÜCAHİT AVCI HAKKINDA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSU



CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Aralarında Mustafa Doğan İnal'ın da bulunduğu 17 avukatın suç duyurusunda; şüpheli Mücahit Avcı'nın, 'Mus'ab bin Umeyr, bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu' ifadeleriyle, 'alenen hakaret', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlediğine dikkat çekildi.



Suç duyurusunda; şüpheli Mücahit Avcı'nın hakkında gerekli tahkikatın yapılarak, Türk Ceza Kanunu'nun eylemine uyan maddeleri gereğince cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.



Suç duyurusunda; 'Mücahit Avcı'nın paylaşımı, Müslümanlığın en kutsal değerlerinden olan sahabelerimizin varlığına ve İslam inancına yönelik gerçekleştirilmiş mezkur hakaret ve iftira kabul edilemez, çirkin ve hadsiz bir saldırıdır' denildi



CHP'Lİ DANIŞMANDAN SAHABEYE HAKARET!



CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda; 'Mus'ab bin Umery bu dönemde yaşasa şüphesiz AK Parti Gençlik Kolları ya da ihale takipçisi olurdu' iddiasında bulundu.