Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a çok sert tepki: Bunu söyleyen yalancıdır...

İYİ Parti'de kılıçlar çekildi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, dün akşam bir özel televizyon kanalında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülük ile suçladı. Açıklamanın ardından Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'a çok sert tepki gösterdi, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.



İstanbul'daki ilçe başkanları bir dilekçe hazırlayarak, Özdağ'ın ihracını istedi. Gözler Genel Başkan Akşener'e çevrilmişti. Akşener, parti grup toplantısı için TBMM'ye geldiğinde karşısında medya mensuplarını buldu.



AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ



Akşener, önce yanıt vermek istemedi, ısrarlı sorular sonrası ise Özdağ'a çok sert çıktı. Akşener, partisine bir saldırı olduğunu iddia etti, 'Bunu söyleyen .ok büyük bir yalancıdır. Bu bir yalandır' dedi.