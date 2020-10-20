Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a çok sert tepki: Bunu söyleyen yalancıdır...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın, 'İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür" sözlerine çok sert çıktı. Akşener, partisinin grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Bunu söyleyen çok büyük yalancıdır" dedi.
İYİ Parti'de kılıçlar çekildi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, dün akşam bir özel televizyon kanalında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülük ile suçladı. Açıklamanın ardından Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'a çok sert tepki gösterdi, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
İstanbul'daki ilçe başkanları bir dilekçe hazırlayarak, Özdağ'ın ihracını istedi. Gözler Genel Başkan Akşener'e çevrilmişti. Akşener, parti grup toplantısı için TBMM'ye geldiğinde karşısında medya mensuplarını buldu.
AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Akşener, önce yanıt vermek istemedi, ısrarlı sorular sonrası ise Özdağ'a çok sert çıktı. Akşener, partisine bir saldırı olduğunu iddia etti, 'Bunu söyleyen .ok büyük bir yalancıdır. Bu bir yalandır' dedi.