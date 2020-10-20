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Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 09:26
Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklamada, örgütün 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin, Ankara genelindeki kontörlü sabit hatları vasıtasıyla FETÖ'nün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları, haberleştikleri bildirildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 zanlı gözaltına alındı.

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