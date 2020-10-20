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İP'te FETÖ krizi büyüyor! İhracını istediler!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partiden ihracı için ilk adım atıldı.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 00:37
İP'te FETÖ krizi büyüyor! İhracını istediler!

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İl Başkanı Buğra Koyuncu hakkında açıklamalarının ardından İYİ Parti'de sular durulmuyor. 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü iması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'DAKİ İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARI İHRAÇ İÇİN İMZA VERDİ

www.gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu başkanlığında toplanan İYİ Parti İstanbul ilçe başkanları Ümit Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza verdi.

İHRAÇ DİLEKÇESİ GENEL MERKEZE GÖNDERİLDİ!

İlçe başkanlarının imzaladığı disiplin ve ihraç dilekçesi İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderildi.

İYİ Parti İstanbul ilçe başkanlarının İYİ Parti Genel Merkezi'ne Ümit Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine ilişkin gönderdiği dilekçe şöyle:

“İYİ PARTİ GENEL MERKEZİNE

Aşağıda imzası bulunan biz İYİ Parti İstanbul İlçe Başkanları olarak;

19.10.2020 tarihinde CnnTürk Tarafsız Bölge Programına konuk olan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gerçek dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar üyelerimizle birlikte büyük bir emek ve özveri ile bugünlere getirdiğimiz partimizin, İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır.

Bu bağlamda bizlerin İl Başkanımız Sayın Satuk Buğra Kavuncu'ya olan inancı güveni ve desteği tamdır. Her şartta yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Aziz milletimizin umudu ve iktidarın tek gerçek alternatifi olan İYİ Parti'nin, organize bir şekilde yıpratılması ve İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu'nun itibar suikastine uğramasının engellenmesi için, adı geçen şahıs hakkında parti tüzüğümüz gereği disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

Milletvekili

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