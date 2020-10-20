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İP'ler kördüğüm oldu! Bir isimden daha açıklama geldi!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dün katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından bir iddia da bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 22:54
İP'ler kördüğüm oldu! Bir isimden daha açıklama geldi!

Suların bir türlü durulmadığı İYİ Parti'de bomba iddialara bir yenisi daha eklendi. 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dün katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından bir iddia da bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi.

İYİ PARTİ FARKLI GÜÇLER VE FARKLI ŞİRKETLER TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Akkal, İYİ Parti'nin farklı güçler ve farklı şirketler tarafından desteklenen bir yapı olduğunu belirtti. FETÖ ile ilişkisi olan bazı kişilerin vekil adayı yapılmak istendiğini hatta yapıldığını ifade etti.

Akkal, İYİ parti ile HDP arasında gizli bir ortaklık olduğunun da ortada olduğunu da söyledi.

Milletvekili

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