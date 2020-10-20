Hulusi Akar'dan son dakika Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının da katılımıyla katılımı ile videokonferans toplantısı yapıldı, birlik ve ordu komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla video konferansla yaptığı görüşmede, '(Türkiye-Yunanistan) İstikşafi görüşmeler yapılsın, sorunları konuşarak çözelim fakat bir oldubittiye boğun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı.' ifadelerini kullandı.



Bakan Akar açıklamasında şunları kaydetti:



'BOYUN EĞMEYECEĞİMİZİ HERKESİN GÖRMÜŞ, ANLAMIŞ OLMASI LAZIM'



Türkiye-Yunanistan arasında İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO'daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara'da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın. Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldu bittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım.