Diyarbakır annelerine hakaret eden HDP'li vekile soruşturma

Diyarbakır annelerine hakaret eden HDP'li vekile soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı