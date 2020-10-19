Biz demiştik! Değiştirdiler!

CHP'nin propaganda kanalı Halk TV, CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak bir habere imza atmıştı. Haberde İstanbul'da bir metroda çekilen görüntüleri paylaşan Halk TV'nin haber sitesi, 'yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı fotoğraflar görenleri paniğe sevk etti.' yorumunda bulunmuştu.







Tam da tahmin edildiği gibi o yayın organı, kısa süre sonra haberin başlığını değiştirdi. İmamoğlu'nu hedef alan 'Türkiye'nin Wuhan'ı bu halde!' başlıklı haberini İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması' olarak revize etti.







Ayrıca haberin içine Bakan Koca ve Bütçe yok gibi başlıklarda eklendi.





