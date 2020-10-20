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Bakan Yardımcısı İmamoğlu'nın manipülasyonunu ortaya çıkardı

Bakan Yardımcısı son dakika belgelerini açıkladı İBB'nin algı operasyonu patladı! CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi'ni kendileri yapmış gibi sunmasına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medyadan tepki gösterdi. Tüm belgeleri ortaya çıkan çarpıcı son dakika bilgisinin detayları CHP'li İBB'nin kendisine ait olmayan bir projeye daha sahip çıktığını gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 14:32
Bakan Yardımcısı İmamoğlu'nın manipülasyonunu ortaya çıkardı

İBB'de son günlerde propagandası yapılan projenin AK Parti tarafından gerçekleştirildiği son dakika belgeleriyle ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi'ni kendileri yapmış gibi sunmasına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medyadan tepki gösterdi. Birpınar, 'İstanbul İBB'den bir mirasyedi örneği daha. Biten projeyi önce durdur, sonra biz başlattık diye açılış yap! Yüzde 85'i önceki dönemde biten Silivri Seymen Katı Atık Depo Gazından Enerji Üretim Tesisini, göreve gelince kendi imzasıyla durdurdu' dedi. İşte Prof. Dr. Birpınar'dan belgeler:

SON DAKİKA BAKAN YARDIMCISI TÜM BELGELERİ AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bugün açılışını gerçekleştirdiği ve kendilerinin yaptığı bir proje olarak sundukları İstanbul Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi'nin İmamoğlu yönetimi tarafından durdurulduğunu sosyal medyadan belgeleriyle paylaştı.



İMAMOĞLU BİTEN PROJEYİ ÖNCE DURDURDU SONRA 'BİZ BAŞLATTIK' DEDİ

Prof. Dr. Birpınar 'İşte belgeleri' diyerek aktardığı son dakika paylaşımında şu satırlara yer verdi: 'İstanbul İBB'den bir mirasyedi örneği daha. Biten projeyi önce durdur, sonra biz başlattık diye açılış yap! Yüzde 85'i önceki dönemde biten Silivri Seymen Katı Atık Depo Gazından Enerji Üretim Tesisini, göreve gelince kendi imzasıyla durdurdu. Hâlihazırda yıllar öncesinde planlanan ve bu çerçevede atılan adımlar yine yok sayılıyor. Çalışmaların durdurulduğu ifade ediliyor. Yeni yönetimin tekrar çalışmalara devam ettiği ifade ediliyor. Oysa çalışmaları durduranlar kendileri. Üstelik tam 2 kez yapıyorlar bunu.'



2016 YILINDA PROJE KABUL EDİLDİ

Birpınar, CHP'li İmamoğlu'nun kendi projesi olmadığı halde sahiplendiği projeyle alakalı belgelerden yola çıkarak şu iletileri attı:

'İstanbul'da kişibaşı günlük 1,2 kilogram atık oluşuyor. Günlük toplam oluşan evsel atık miktarı 19.000 Ton. Bu değerin; 11.600 tonu Avrupa yakasından. 7400 tonu Asya yakasından. Bu atıklar 1995 yılında her iki yakaya da kurulan Düzenli Depolama Tesislerinde bertaraf ediliyor.
Avrupa yakasında artan atık yükünü hafifletmek ve geri kazanım faaliyetlerini artırmak üzere Silivri Seymen'de yeni bir tesis daha inşa ediliyor. Haziran'ın 17'si 2016 tarih ve 1092 sayılı İBB Meclis Kararında da belirtildiği üzere bu alana atık kabulü Ağustos'un 3'ü 2015 itibari ile başlıyor.

Aynı karar Metninde; Seymen Atık Depolama Sahasının 30 yıllık kullanım süresi sonunda, 2045'e kadar 120 milyon ton atığın bertarafının öngörüldüğü, Bu sürede de 6 milyar m3 depo gazının oluşacağı belirtiliyor. Bu depo gazından da 12 milyon MWh elektrik üretilmesi bekleniyor.
Bu itibarla da alanda bir Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi (LFG) kurulması öneriliyor ki yasal mevzuat da bunu gerekli kılıyor. Önerinin yer aldığı rapor, İBB Meclisinin Haziran 2016 oturumunda aynen ve oybirliği ile kabul ediliyor. Bu minvalde gerekli adımlar atılıyor.

Dolayısı ile bu fırsatın göz ardı edilmesi düşünülemez. Üstelik bu tesisler YEKDEM kapsamında devlet desteği alıyor. Yine, açılışta tesisteki depolanan atıklardan oluşan gazlardan elektrik enerjisi üretileceği kamuoyu ile paylaşılıyor. 2016 sonuna doğru ilk adımlar atılıyor'



FAALİYETİ İKİ KEZ DURDURULDU

2018 yılının faaliyet raporundan bilgiler paylaşan yaptığı son dakika açıklamalarında Birpınar, 'İBB, İSTAÇ AŞ ve ENERJİ AŞ işbirliği ile gerekli çalışmalar yürütülüyor.

Ak Parti

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