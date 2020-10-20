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Bakan Fahrettin Koca 20 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ekim 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 20:09
Bakan Fahrettin Koca 20 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 Covid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1545 oldu, son 24 saatte 1512 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" mesajını paylaştı.


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