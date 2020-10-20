Azerbaycan'dan tarihi haber: Karabağ'ın kalbine giden noktada sıcak saatler

Azerbaycan'da son iki gün sevindirici son dakika haberleriyle geçti. Azerbaycan halkı yeni güne ise Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına çok az kaldığı müjdesi ile uyandı. Buna göre Azerbaycan ordusu işgalci Ermeni askerlerinden çok kritik bir noktayı kurtardı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı. Bir diğer haber de Karabağ'ın kalbine inen noktadan geldi. Kritik bölge Suşa Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldı.



SON DAKİKA KARABAĞ'IN KALBİNE GİDEN YOL "SUŞA" KUŞATILDI



Azerbaycan ordusu ikinci geçici ateşkes anlaşmasını da ihlal eden haydut devlet Ermenistan'a sahada cevap vermeye devam ediyor. Cebrail'e bağlı 13 köy daha kurtarıldı. Ermenistan'ın 27 yıl önceki işgal sırasında Dağlık Karabağ'a başkent yaptığı Hankendi sınırına dayanıldı.



Azerbaycan ordusu ikinci kez şans verdiği Ermenistan'dan yine ateşkes ihlali ve hain bir saldırı ile karşılık gördü ve operasyonlara kaldığı yerden devam etme kararı aldı.



Azerbaycan Hankendi'nin düşmesi için kilit öneme sahip Suşa'yı kuşattı. Güneyde Zangilan ve kuzeyde Kelbecer işgalden kurtarılırsa Erivan'ın Karabağ ile bağlantısı kesilecek.



8 GÜN ARAYLA İKİ ATEŞKES İHLAL EDİLDİ



Ermenistan'ın hain Tovuz saldırısından sonra 27 Eylül'de başlatılan Dağlık Karabağ operasyonunda 23'üncü gün tamamlandı. Ekim ayının 18'inde esir ve ceset değişimi için yapılan geçici ateşkesi, tıpkı Moskova görüşmelerinden sonra 8 gün önce gece yarısı başlayan ilk ateşkes gibi saatler içinde ihlal eden Ermenistan sahada ağır bedeller ödemeye devam ediyor. İşte cephede gelinen son durum ve yaşanan son dakika gelişmeleri;



13 KRİTİK NOKTA DAHA KURTARILDI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail'de 13 köyün daha işgalden kurtarıldığını "Soltanlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Emirvarlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır" mesajıyla dünyaya duyurdu.



ATEŞKESİ İHLAL EDİP FABRİKALARI YAKTILAR!



Ermenistan, Azerbaycan ile ilan ettiği ikinci ateşkesi de ihlal ederek bir son dakika manevrası ile bu ülkenin Terter kentindeki bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırdı. Ermenistan topraklarından, Terter'in Köçerli köyünde bulunan bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırı düzenlenmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.