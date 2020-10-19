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Ordusuna en çok yatırım yapan ülkeler açıklandı!

Dünyada askeri harcama yapan ülkeler sıralandı. İlk sırada ABD yer alırken Türkiye'nin sırası dikkat çekti.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:25
Ordusuna en çok yatırım yapan ülkeler açıklandı!

Ordusuna en çok para harcayan ülkeler belli oldu. İlk sırada ABD yer alırken, Türkiye'nin yeri ise dikkat çekti. 

İşte ordusuna en çok para harcayan ülkeler;

Arjantin 5.4 Milyar Dolar

Mısır 5.4 Milyar Dolar

Endonezya 7.6 Milyar Dolar

Tayvan 9.8 Milyar Dolar

Hollanda 8.8 Milyar Dolar

Pakistan 9.5 Milyar Dolar

Kolombiya 9.8 Milyar Dolar

Umman 9.9 Milyar Dolar

İran 10.2 Milyar Dolar

Cezayir 10.4 Milyar Dolar

Polonya 10.4 Milyar Dolar

Irak 13.1 Milyar Dolar

İspanya 14.1 Milyar Dolar

Kanada 15 Milyar Dolar

Türkiye 15.2 Milyar Dolar

İsrail 16.1 Milyar Dolar

Avustralya 23.5 Milyar Dolar

İtalya 23.8 Milyar Dolar

Brezilya 24.5 Milyar Dolar

Güney Kore 36.4 Milyar Dolar

Almanya 39.3 Milyar Dolar

Japonya 40.8 Milyar Dolar

Fransa 50.8 Milyar Dolar

Hindistan 51.2 Milyar Dolar

İngiltere 55.4 Milyar Dolar

Rusya 66.4 Milyar Dolar

Suudi Arabistan 87.1 Milyar Dolar

Çin 214.7 Milyar Dolar

ABD 611 Milyar Dolar

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