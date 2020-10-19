Ordusuna en çok yatırım yapan ülkeler açıklandı!

Dünyada askeri harcama yapan ülkeler sıralandı. İlk sırada ABD yer alırken Türkiye'nin sırası dikkat çekti.
Ordusuna en çok para harcayan ülkeler belli oldu. İlk sırada ABD yer alırken, Türkiye'nin yeri ise dikkat çekti.
İşte ordusuna en çok para harcayan ülkeler;
Arjantin 5.4 Milyar Dolar
Mısır 5.4 Milyar Dolar
Endonezya 7.6 Milyar Dolar
Tayvan 9.8 Milyar Dolar
Hollanda 8.8 Milyar Dolar
Pakistan 9.5 Milyar Dolar
Kolombiya 9.8 Milyar Dolar
Umman 9.9 Milyar Dolar
İran 10.2 Milyar Dolar
Cezayir 10.4 Milyar Dolar
Polonya 10.4 Milyar Dolar
Irak 13.1 Milyar Dolar
İspanya 14.1 Milyar Dolar
Kanada 15 Milyar Dolar
Türkiye 15.2 Milyar Dolar
İsrail 16.1 Milyar Dolar
Avustralya 23.5 Milyar Dolar
İtalya 23.8 Milyar Dolar
Brezilya 24.5 Milyar Dolar
Güney Kore 36.4 Milyar Dolar
Almanya 39.3 Milyar Dolar
Japonya 40.8 Milyar Dolar
Fransa 50.8 Milyar Dolar
Hindistan 51.2 Milyar Dolar
İngiltere 55.4 Milyar Dolar
Rusya 66.4 Milyar Dolar
Suudi Arabistan 87.1 Milyar Dolar
Çin 214.7 Milyar Dolar
ABD 611 Milyar Dolar