Ordusuna en çok yatırım yapan ülkeler açıklandı!

Ordusuna en çok para harcayan ülkeler belli oldu. İlk sırada ABD yer alırken, Türkiye'nin yeri ise dikkat çekti.



İşte ordusuna en çok para harcayan ülkeler;



Arjantin 5.4 Milyar Dolar



Mısır 5.4 Milyar Dolar



Endonezya 7.6 Milyar Dolar



Tayvan 9.8 Milyar Dolar



Hollanda 8.8 Milyar Dolar



Pakistan 9.5 Milyar Dolar



Kolombiya 9.8 Milyar Dolar



Umman 9.9 Milyar Dolar



İran 10.2 Milyar Dolar



Cezayir 10.4 Milyar Dolar



Polonya 10.4 Milyar Dolar



Irak 13.1 Milyar Dolar



İspanya 14.1 Milyar Dolar



Kanada 15 Milyar Dolar



Türkiye 15.2 Milyar Dolar



İsrail 16.1 Milyar Dolar



Avustralya 23.5 Milyar Dolar



İtalya 23.8 Milyar Dolar



Brezilya 24.5 Milyar Dolar



Güney Kore 36.4 Milyar Dolar



Almanya 39.3 Milyar Dolar



Japonya 40.8 Milyar Dolar



Fransa 50.8 Milyar Dolar



Hindistan 51.2 Milyar Dolar



İngiltere 55.4 Milyar Dolar



Rusya 66.4 Milyar Dolar



Suudi Arabistan 87.1 Milyar Dolar



Çin 214.7 Milyar Dolar



ABD 611 Milyar Dolar

