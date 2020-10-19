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Kritik operasyonla ilgili dikkat çeken sözler: Karanlıkta girdik, 17'sini öldürdük...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da "Muhtarlar Günü" programına katıldı. Soylu, burada terörle mücadeleye ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı. Soylu, Hakkari'de geçen hafta yapılan operasyona değindi, "Karanlıkta girdik, 17 teröristi etkisiz hale getirdik" diye konuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 14:12
Kritik operasyonla ilgili dikkat çeken sözler: Karanlıkta girdik, 17'sini öldürdük...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Muhtarlar Günü' münasebetiyle düzenlenen bir programa katıldı. Soylu burada önemli açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamalarından terörle mücadele ile ilgili kısım dikkat çekti. Soylu, Hakkari'deki terör operasyonu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"KARANLIKTA GİRDİK, 17'SİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başarı ile icra edilen terör operasyonu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta kamuoyuna Hakkari'de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik.

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