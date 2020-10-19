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Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın zaferini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak 'Kazandı' başlığıyla duyurdu.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 14:36
Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!

Dün yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'ya karşı fark atarak oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Dünya kamuoyunda da Türkiye taraftarı olarak gösterilen Ersin Tatar'ın Mustafa Akıncı'ya karşı zaferi, manşetlerde yer buldu.

Kuzey Kıbrıs'ta Rum aşığı olarak bilinen Avrupa gazetesi de Tatar'ın zaferine geniş yer verdi.



'Kazandı' başlığını attılar

Daha önce Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Türkiye'ye atıfta bulunarak 'Geldiler, kan döktüler, aldılar, böldüler, kaldılar!' şeklinde alçak bir manşete imza atan, bunun evvelinde de Afrin'de Türkiye'ye işgalci diyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunan Türk düşmanı Avrupa gazetesi, Tatar'ın galibiyetini, bugünkü manşetinde Erdoğan'ı koyup 'Kazandı' yazarak duyurdu.

 

Recep Tayyip Erdoğan

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