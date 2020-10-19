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İP'te büyük itiraf! İl Başkanımız FETÖ'cüdür!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf etti.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:25
İP'te büyük itiraf! İl Başkanımız FETÖ'cüdür!

Suların durulmadığı İYİ Parti'de ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'n sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

'BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR'

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

'MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR'

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler." ifadelerini kullandı.

Meral AkşenerMilletvekiliKazakistan

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