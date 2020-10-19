İP'li Özdağ'ın FETÖ'cü dediği il başkanı konuştu!

Kurultay sonrası suların bir türlü durulmadığı İP'te bomba itiraflarla ortalık yeniden karıştı.



CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programına katılan Özdağ, “Kavuncu İYİ Parti’ye gelmeden önce Meral Akşener’i FETÖ’cü olabileceği konusunda uyardım” ifadelerini kullandı.



Özdağ’ın beyanına göre; Akşener bu sözleri sonrası kendisine devletin güvenlik konusunda en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını söyledi. Özdağ ise Akşener’e “Devlet elindeki her bilgiyi vermez” diye karşılık verdi.



KAVUNCU CEVAP VERDİ!



Özdağ’ın bu sözleri sonrası İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu yayına katılarak kendisini savundu. Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



Kavuncu bir hukuk katliamı yapıldığını söyleyerek "Parti içi bir mesele bu. Yarın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım iftiralarla ilgili. İstanbul kongresinde kendisi taraf oldu" diye konuştu. Kavuncu, "Allah başkasına iftira atmaktan bizi saklasın" dedi.



Fettah Tamince iddialarına da yanıt veren Kavuncu, "2010 tarihi itibarıyla fiili iş hayatım sona erdi. Benim başkanvekili olduğum dönemde Zeki Bilge İşadamları Derneği'nin başkanlığını yapıyordu" dedi. Evrakla oynandığını söyleyen Kavuncu, "Böylece Tamince dernek başkanı oldu. Tamince ile aynı dönemde çalışmışız gibi bir algı oluşturuldu" ifadelerini kullandı.



Kavuncu, "Özdağ, İstanbul kongresinde kapı kapı dolaşıp aynı iftiraları tüm delegelere yaptı. Bütün bunların karşılığının olmadığını il delegeleri gösterdi" dedi.



Kavuncu, kendi üzerinden İYİ Parti'nin yıpratılmaya çalışılmasına tepki göstererek "Benim üzerimden partiyi yıpratmaya kimsenin hakkı yok. Ödemem gereken bedel neyse öderim" ifadelerini kullandı.



AKŞENER'İN DANIŞMANI TWEET ATTI!



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde tartışmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İde Özdağ’ın iddialarına dair “Hocam soru şu; İYİ Parti’nin varlığı kimin hesaplarını bozdu? İYİ Parti’nin yaralanmaya çalışılması kimin işine yarar? Su akar yatağını bulur da çileyle verilen emeğe vicdan sızlamaz mı?” ifadelerini kullandı.