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İkinci el otomobil fiyatları neden artıyor?

İkinci el otomobil fiyatlarında yaşanan artış oranı son yılların en yüksek rakamlarına çıkarken, sektör yetkilileri fiyat artışının sadece "kur etkisi ve ÖTV" ile açıklanamayacağının altını çizdi. Pandemi ile birlikte kişilerin özel araçlara yönelmesinin ve sıfır araç üretiminin azalmasının piyasayı etkilediği belirtildi.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:44
İkinci el otomobil fiyatları neden artıyor?

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, 'Öyle ki araçlar, ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir.' ifadelerini kullandı.

TÜSİAV açıklamasına göre, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış, hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Sıfır kilometre otomobil fiyatları, 3 ay öncesine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. İkinci el fiyatları ise bazı marka ve modellerde sıfır kilometrelerle yarışır hale geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu hatırlatan Kumdakcı, 'Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir.' değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi etkisiyle toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılmasının ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanmasının ikinci el araçlara talebi arttırdığını belirten Kumdakcı, 'Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi, hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı.' ifadelerini kullandı.

'PİYASALARDAKİ GENEL BEKLENTİ FİYATLARIN DÜŞECEĞİ YÖNÜNDE'
Serkan Kumdakcı, piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti: 'Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar, ülkemizde yüksek seyreden döviz kur fiyatlaması ve ÖTV oranlarında bir düşme olasılığının şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkan vermeyecektir. Özetle, fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.'

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