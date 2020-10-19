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İhraç edilen isimler deşifre oldu!

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu’nun meslekten ihraçlarına karar verdiği 11 hakim savcının isimleri deşifre oldu.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:05
İhraç edilen isimler deşifre oldu!

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. HSK, meslekten çıkarılan 4 kişinin yeniden inceleme talebini de reddetti.

KARAR VERİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen Hakim ve Savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 6 Ekim'de başlayan ve yaklaşık iki hafta süren genel kurulda 80 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı.

Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında 11 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına, 1 kişinin görevden uzaklaştırılmasına, yaklaşık 50 kişinin de hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

YENİDEN İNCELEME TALEBİNE RET

İhraç edilen Hakim ve Savcıların haklarında HSK'ya ulaşan ihbarlar, ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler bulunduğu öğrenildi. Kurul, daha önce haklarında meslekten çıkarma kararı verilen 4 kişinin ise yeniden inceleme taleplerini geri çevirdi.

İSİMLERİ DEŞİFRE OLDU

Meslekten ihraçları karar verilen isimlerin ünvanları ve görev yerleri şöyle:

Tetkik Hakimi Göknur Tosun Kayacı - Yargıtay
Hakim Bahar Göğüs - Tarsus
Hakim Ejder Aksak - Emirdağ
Hakim Şerife Şahin - Ankara
Hakim Zeki Yıldırım - Konya
Hakim Mehmet Noyan - Kocaeli
İdare Mahkemesi üyesi Mücahit Fatih Albayrak - Kocaeli
Vergi Mahkemesi üyesi Merve Bozkurt - Bursa
Cumhuriyet Savcısı Celal Akar - Nevşehir
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula - Çal
Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer - Kırıkkale

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