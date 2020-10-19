HDP'li vekilden Diyarbakır annelerine çirkin saldırı!

HDP binasından dağa kaçırılan çocuklarını isteyen Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor.



HDP'li TOSUNDAN AİLELERE HAKARET



Bugün HDP İl Başkanlığına gelen HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu.



Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere hakaret etti. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.



Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.