HDP'li vekilden Diyarbakır annelerine çirkin saldırı!

Çocukları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK için dağa gönderilen çocukların aileleri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbetlerini sürdürüyor. HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu. Tosun ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde haddi aşan sözler söyledi.
HDP binasından dağa kaçırılan çocuklarını isteyen Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor.
HDP'li TOSUNDAN AİLELERE HAKARET
Bugün HDP İl Başkanlığına gelen HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu.
Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere hakaret etti. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.
Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.