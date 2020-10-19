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Ermeni askerlerden PKK taktiği!

Azerbaycan ordusu, 30 yıldır Ermeni işgalinde olan Dağlık Karabağ'daki toraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Türk SİHA'ları ile bölgedeki üstünlüğü eline alan Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan PKK taktiğine başvurdu. Ermeni askerler SİHA'ları şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirmeye başladı.

Dünya / 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:26
Ermeni askerlerden PKK taktiği!

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bölgedeki ilerleyişini sürdürdüyor.

Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar sayesinde Ermenistan ordusuna ağır darbeler vuran Azerbaycan ordusu, çatışmalarda büyük üstünlük sağladı.

MEVZİLERE CANSIZ MANKEN

Cepheye gönderecek asker bulmakta güçlük çeken Ermenistan ordusu, SİHA'ları şaşırtabilmek için farklı seçenekler ortaya koymaya başladı.

Tanklarını ağaçla saklayan, mevzileri daha dar kazan Ermeni askerleri, SİHA'lardan kaçmayı başaramayınca son olarak mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

ERMENİ ASKERLER'DEN PKK TAKTİĞİ

Daha önce Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin bazı barikatlara kadın elbisesi giydirilen mankenler koydukları ortaya çıkmıştı.

Elinde kameralarda kullanılan monopod bulunan manken, uzaktan barikatın başında silahlı terörist varmış görüntüsü veriyordu. Mankenlere PKK'lı teröristlere benzemesi için etek de giydiriliyordu.

ErmenistanAzerbaycan

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