En lezzetli ve pratik sandviç tarifleri!

1. Tost Ekmeği+Taze Kaşar+Macar Salamı+Eski Kaşar+Dilim Sucuk+Turşu



8 Dilim Tost Ekmeği



4 Dilim Taze Kaşar



8 Dilim Macar Salamı



4 Dilim Eski Kaşar



4 Adet Dilim Sucuk



4 Adet Salatalık Turşusu, dikey dilimlenmiş



Tüm malzemeleri iki adet tost ekmeğinin arasına koyun. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz tost makinesi yada ızgara da servis edin.



2. Simit+Yumurta+Beyaz Peynir+Sucuk+Dereotu



4 adet simit, yatay bir şekilde ikiye bölünmüş



2 adet yumurta



150 gr. beyaz peynir



1/4 kangal sucuk, küp haline doğranmış



2 YK dereotu, kıyılmış



Fırını 180 derecede ısıtın. Bir kasenin içine beyaz peyniri ufalayın. İçine yumurtaları kırıp çırpın. Sucukları ve dereotunu ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Yatay bir şekilde ortadan ikiye kestiğiniz simitlerin üzerlerine bu karışımı bölüştürün. 180 derecelik fırında yumurtalar pişene kadar 10 dakika kadar pişirin.



3. Somun Ekmek+Köfte+Acı Biber Salçası+Salatalık Turşusu+Göbek Salata



1 adet somun ekmek, 4 çeyrek ekmeğe bölünmüş



12 adet köfte



4 YK acıbiber salçası



4 adet salatalık turşusu



4 yaprak göbek salata



Köfteleri kızartın ya da ızgarada pişirin. Ekmeklerin arasına acı biber salçasını sürün. İnce dilimlediğiniz turşuları ve marul yapraklarını yerleştirin. Köfteleri koyup sıcakken servis edin.



4. Baget Ekmek+Tavuk+Rokfor Peyniri+Mayonez+Yaban Mersini



1 adet baget ekmek



2 adet tavuk göğüs



100 gr. Rokfor peyniri



4 YK Mayonez



2 YK Kuru Yaban Mersini



Tavuk göğüslerinin her birini iki parçaya bölün ve 4 parça elde edin. Bunları haşlayın ya da ızgarada pişirin. Bir kapta çatal yardımıyla rokfor peynirini ezin. İçine mayonezi ve yaban mersinini ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Önce mayonezli sosu daha sonra tavukları koyarak ılık veya soğuk servis edin.



5. Ekşi Mayalı Ekmek+Antrikot+Mayonez+Bal+Hardal+Domates



8 dilim ekşi mayalı ekmek



4 dilim/parça antrikot



4 YK Mayonez



2 YK Hardal



1 TK Bal



1 adet domates



Ekşi mayalı ekmekleri kızartın.



Antrikotları kızartmaya ya da ızgarada pişirmeye başlayın. Bu sırada mayonez,hardal ve balı bir kasede karıştırıp tuz ve karabiber ile tatlandırın. Domatesi yuvarlak bir şekilde dilimleyin. 4 ekmeğe bu sostan yayın. Önce antrikotu sonra domatesleri koyarak sandviçi kapatın.



6. Somun Ekmek+Ton Balığı+Kırmızı Soğan+Yumurta+Patates



2 Adet somun ekmek, yarıya bölünmüş



4 adet konserve ton balığı



2 adet yumurta



1 adet kırmızı soğan



1 adet patates



Patatesi ve yumurtaları haşlayın. Patatesleri yuvarlak olarak incecik kesin. Yumurtaları yarıya bölün. Kırmızı soğanları da yarım ay şeklinde kesin. Ton balıklarını bir kaseye dökün ve tuz-karabiber ile tatlandırın. Bu aşamada dilerseniz içine limon ya da mayonez ekleyebilirsiniz. Ekmeklerin içine önce ton balığını sürün, daha sonra kırmızı soğan, yumurta ve patatesi yerleştirin. Elinizle bastırın ve yarım saat kadar buzdolabında bekletip servis edin.



7. Çavdarlı Ekmek+Füme Somon+Labne+Kapari+Soğan/Dereotu



8 dilim çavdarlı ekmek



8 dilim füme somon



4 YK Labne



2 YK Kapari



1/2 Kırmızı Soğan ya da 2 YK Dereotu



Soğanları yuvarlak şekilde ince ince dilimleyin. Çavdarlı ekmekleri kızartın. Soğuduktan sonra her birine 1 YK labne sürün. Üzerlerine füme somonları yerleştirin kaparileri ve soğanları eşit dağıtıp üstlerini kapatın. Soğan kullanmayı tercih etmezseniz dereotu da koyabilirsiniz.



8. Kruvasan+Jambon+Dil Peyniri+Zeytin Ezmesi+Hindi Füme



4 adet kruvasan



4 dilim dil peyniri



4 dilim jambon



4 TK Zeytin ezmesi



4 dilim hindi füme



Kruvasanları ortadan ikiye bölün. İçlerine zeytin ezmesi sürün. Tüm malzemeleri içine koyup servis edin.



9. Tost Ekmeği+Sucuk+Yumurta+Kaşar Peyniri+Avokado



8 Dilim Tost ekmeği



4 adet yumurta



4 dilim kaşar peyniri



8 dilim dilim sosis



1 adet avokado



Tost ekmeklerini kızartın. Avokayoyu bir kaseye alıp tuz ve karabiber ile ezin. Tüm yumurtaları teker teker küçük bir tavada kızartın. Sırasıyla ekmek, avokado, sucuk, peynir ve yumurtayı koyun. Üzerlerini ekmekle kapatıp servis edin.



10. Tost Ekmeği+Çedar Peyniri+Mantar+Sosis+Soğan



8 Dilim tost ekmeği



8 dilim çedar peyniri



1/2 adet soğan



10 adet mantar



2 adet sosis



Soğanları ve mantarları dilimleyin. Sosisleri küp küp kesin. Bir tavada soğan, mantar ve sosisi soteleyin. Ekmekleri kızartın. Üzerlerine mantarlı karışımdan koyun. İkişer adet çedar peyniri koyup fırında üstleri eriyinceye kadar kızartın. Üzerlerine kalan tost ekmeklerini kapatıp sıcakken servis yapın.



11. Baget ekmek+Tavuk+Pesto sos+Mozarella Peyniri+ Sarımsak



2 adet baget ekmeği



2 adet tavuk göğüs



4 YK pesto sos



4 dilim mozarella peyniri



1 adet sarımsak



Tavukları haşlayın. Elinizle didikleyin. Pesto sos ile tavukları karıştırın. Baget ekmelerini ikiye sonra yatay olarak yarıdan bölün. Bir tavada biraz zeytinyağı ısıtın ve iç yüzleri tabana gelicek şekilde ekmekleri kızartın. Tavadan aldığınız an sarımsak ile ovun. Önce tavukları sonra mozzarella dilimlerini koyarak servis edin.



12. Kurabiye+Çikolata Sos+Çilek Reçeli+Vanilyalı Dondurma+Pasta Süsü



8 adet büyük yuvarlak kurabiye



4 top vanilyalı dondurma



2 yk çilek reçeli



4 YK Çikolata Sos



Pasta Süsü



Kurabiyelerin iç kısımlarına çilek reçeli ve çikolata sos sürün. Üzerlerine dondurma koyun. Üstlerini kapatıp bastırın. Kenarlarını pasta süsüyle kaplayıp servis edin.



