Covid-19’e karşı mucize çözüm kekik yağına ABD’den büyük ilgi

Covid-19'a karşı etkisi klinik çalışmalarla kanıtlanmış kekik yağı, dünyanın dört bir yanından büyük miktarlarla talep görmeye devam ediyor. Türkiye, kekik yağı üretiminde birinci sırada ve dünya tüketiminin yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. Zürih Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada kekik yağı, korona virüsünün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiğini ortaya çıkardı. Bu bilgi 46 farklı üniversitede yapılan araştırmalarla da onaylandı. Potansiyelin farkına varan ABD, Türkiye'den tek seferde 152 bin kiloluk talepte bulundu. Bugüne kadar Türkiye üretiminin yüzde 40'ını alan ABD, eylül ayı sonlarında bu talebini yüzde 80'lere çıkardı.



Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı (TABA - AmCham) ve L'actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, bu talebin Türkiye adına risk taşıdığını söyledi. ABD'den gelen bu talebi sınırlamak gerektiği konusunda uyarıda bulunan Akat, “Ülkemiz kekik üretiminde dünya lideri ve halen bu alanda gücü elinde tutuyor. ABD'nin talebi 152 bin kilo ve bu da Türkiye'nin bir yıllık toplam üretimine eşdeğer. Bir seferde gelen bu talep, normal taleplere eklendiğinde ve Türkiye'den ihraç edilmesi durumunda, ülkemiz kekik ve kekik yağı konusunda zor duruma düşer. Baştan tedbir almazsak, kendimiz için kekik bulamama noktasına gelebiliriz” dedi.



Covid ile mücadelede tüm dünyada ilaç ve aşı çalışmaları hızla devam ederken, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de kekik yağının içinde bulunan carvacrol maddesinin virüsleri öldüren aktif hammaddeler içerdiğini açıkladı.



'Doğadan gelen mucize kekik yağı', geçmişten bugüne ağrı kesici ve detoksifikasyon dahil olmak üzere birçok terapötik alanda kullanıldı. L'actone Life, kekik yağının içinde bulunan iyileştirici güce sahip ve virüsleri yok eden carvacrol maddesini Ar-Ge çalışmalarıyla birleştirerek yerli ve milli Carvacrol ürün serisini Türk halkının kullanımına sundu. Türkiye'de yetişen en etkin kekik türlerinin yağlarından hazırlanan L'actone Life Carvacrol ürünleri, yüzde 80'in üzerinde carvacrol maddesine sahip. L'actone Life Carvacrol'ü kapsül, ağız spreyi ve çay şeklinde kullanmak mümkün.

