CHP'li İBB’den şehit ailesine büyük saygısızlık!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İdlib'te şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen ismini İstanbul Sancaktepe'de açılacak olan Çocuk Etkinlik Merkezi'ne vermek istemesi tepki topladı. AK Parti ve MHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri söz konusu teklife ret oyu verdi.



'BABASI UĞUR BAYSAL OLARAK OĞLUMUN İSMİNİN VERİLMESİNİ UYGUN GÖRMÜYORUM VE DE İSTEMİYORUM'

Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın babası Uğur Baysal 30 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdi. Dilekçede; 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na; Kadın ve Aile Müdürlüğünüzce Sancaktepe ilçesinde açılacak Çocuk Etkinlik Merkezine Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal isminin verilmesi talep edilmiştir. Ben Babası Uğur Baysal olarak oğlumun isminin verilmesini uygun görmüyorum ve de istemiyorum' ifadeleri yer aldı.



AK PARTİ VE MHP TEKLİFE RET OYU VERDİ

CHP Grubu 15 Ekim 2020 tarihinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi (İBB) Ekim ayı 2'nci oturumunda, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Sancaktepe Çocuk Etkinlik Merkezi'ne, şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın isminin verilmesi teklif etti. AK Parti ve MHP grubu söz konusu teklife ret oyu verdi.







DÖĞÜCÜ: 'BURADA ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMESİ GEREKENLER TERÖRÜN SİYASİ UZANTILARIYLA SİYASAL İTTİFAK ZEMİNİ İÇİNDE BULUNANLAR'

Sancaktepe Belediye Başkanı avukat Şeyma Döğücü; şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın babası Uğur Baysal'ın hiçbir koşulda oğlunun isminin İBB tarafından kullanılmasına müsaade etmeyeceğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiğini hatırlattı. Döğücü; 'Burada şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekenler terörün siyasi uzantıları ile organik bağı bulunan, dolaylı ya da direkt bir siyasal ittifak zemini içinde bulunanlardır. Burada şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekenler terörle mücadelenin en çetin dönemlerinde Diyarbakır'a Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, yüzlerce Kürt kardeşimizin ve 16 yaşındaki Yasin Börü'nün, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün katiline özgürlük isteyen partililerinizdir..' ifadelerini kullandı.



'İNİSİYATİF KULLANMADAN ÖNCE İZİN ALINACAK MERCİİ ÖNCELİKLİ OLARAK AİLESİDİR'

Şeyma Döğücü İdlib'te sınır ötesi harekât icra ederken rejim unsurlarının hain hava saldırısında şehit olan Emre Baysal adının İBB tarafından Sancaktepe'de açılacak 'Çocuk Etkinlik Merkezine' verilmek istendiğini hatırlatarak, şunları söyledi: 'İBB, son yolculuğuna Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve Belediye Başkanlarımızın da katıldığı binlerce kişilik bir insan selinin uğurladığı aziz şehidimizin adını bir kurumda yaşatmak istemiştir. Buraya kadar her şey normal lakin aziz hatırası bizim kutsal bir emanetimiz olan şehidimizin adını bir eğitim kurumuna vermeden, bununla ilgili inisiyatif kullanmadan önce izin alınacak ve görüşü sorulacak mercii öncelikli olarak ailesidir.'







'Şehidimizin Babası Uğur Baysal Beyefendi, şehit oğlunun isminin İBB tarafından kullanılması konusunda olumlu bir yaklaşım içinde değildir. Bizzat şehidimizin babası Uğur Baysal'ın el yazısıyla kaleme aldığı dilekçe mevcuttur. Bu dilekçe İBB Yazı İşleri Müdürlüğü'nce de 2 Ekim 2020 tarihinde kayıt altına alınmış olup kayıt barkodu da elimdedir.'



'Terörle mücadele sırasında şehit düşen Emre Baysal kardeşimizin ailesi 1 Mart 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşi tarafından ziyaret edilmiştir. Ailenin tüm talepleriyle diğer tüm şehit ve gazi ailelerimizde olduğu gibi bizzat şahsım ilgilenmektedir.'



'ŞEHİT BABASININ İBB TARAFINDAN OĞLUNUN İSMİNİN KULLANILMASINA İZİN VERMEME DURUMUNUN İSTİSMAR ETMESİN'

'İsteğimiz ve beklentimiz, bir şehit babasının İBB Tarafından oğlunun isminin kullanılmasına izin vermeme durumunun istismar edilmemesidir. Yani AK Parti Grubunun şehidimizin isminin bir kuruma verilmesi ile ilgili tasarruf ve tercihi burada söz konusu olmadığı gibi bizzat şehit ailesinin bu yönde bir resmi dilekçesi bulunmaktadır.'



ŞEHİD BABASINDAN ŞEYMA DÖVÜCÜ'YE TEŞEKKÜR…

Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın babası Uğur Baysal söz konusu gelişmeleri İBB TV'de canlı yayınında izledi ve Sancaktepe Belediye Başkanı avukat Şeyma Döğücü'ye WhatsApp'tan mesaj yazarak kendisine teşekkür etti. Şehit babasının Şeyma Döğücü'ye gönderdiği mesajda 'Selamun aleyküm yavrum..



Emre Baysal'ın şehit olduğu andan itibaren bugüne kadar şahsımı ve ailemi muhannete muhtaç etmeden yaralarımızın sarılmasından ve acılarımızın dindirilmesinde ve dahi bizi sosyal hayata yeniden kazandırmada göstermiş olduğunuz duyarlı ve insani çabalarınızdan dolayı başta devlet başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanımıza ve özellikle şahsınıza minnettarlığımı ve teşekkürlerimi Arz ederim. Allah başarılarınızın ilelebet daim kılsın. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah devletimizi her daim ve her ahval ve şeraitte büyük zaferlerin maliki ve payıdarı eylesin. Allah sizden razı olsun. Uğur Baysal. Şehid Emre Baysal'ın babası. Hayırlı akşamlar' dedi.



ERDOĞAN VE BAKANLAR CENAZE NAMAZINA KATILDI

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal (25), 29 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.



ERDOĞAN AİLESİ ŞEHİDİN AİLESİNİ DE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart 2020 tarihinde İdlib'te şehit olan Uzman Onbaşı Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu. Baysal ailesine taziyelerini iletirken ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Şehit Baysal'ın nişanlı olduğu ve 20 Nisan'da evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.



'ALLAH, TERÖRİSTLERE KANAT GERENLERE LANET ETSİN'

Konuyla alakalı SABAH gazetesine açıklama yapan şehit Emre Baysal'ın babası Uğur Baysal, 'Bize şehit evladımızın ismini bir yere vereceklerini söylediler. Biz de cami veya bir okul olursa bu mümkün olabilir. Ancak başka yerlere verilmesini istemiyoruz diye belirttim. Sayın Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü Hanımefendi İBB meclisinde bu konuda konuşma yaptı. Çünkü özellikle 'istemiyoruz' diye defalarca belirtmemize rağmen İBB yönetimi ısrarla bizim onayımız olmamasına rağmen çocuk eğlence merkezine Emre'nin adını vermek istedi. Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü Hanımefendinin konuşma metni tamamen benim düşüncemle aynıdır. Ben vatan uğuruna evladımı şehit verdim. Siyaset yapmayı istemem ancak PKK'ya ve onun siyasi koluyla ittifak edenlere Allah lanet etsin. Ben bunu Özgen Nama'ya (CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı) da ilettim. Bana mesaj atıp durumu iletti. Ben de kendisine istemediğimi ve bu vatan için evladımı şehit verdiğimi diğer evlatlarımın da hazır olduğunu kendimin de bu niyet üzerine olduğumu belirttim. Herkes ne kadar bu hallerine karşı ise ben de karşıyım. Ama evladımın isminin bir yere verilmesi benim CHP'ye karşı olduğumdan değil. Cami veya okul olursa kabul edebiliriz. Onun dışında bir yeri kesinlikle kabul etmiyoruz bunu ben bizzat İBB'ye yazdığım dilekçe ile de beyan ettim. Bu vesile ile bir kere daha belirtmek isterim ki Allah teröre de teröriste de onlara kanat gereklere de lanet etsin' diye konuştu.