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Çarpıcı araştırma! Her 4 çalışandan biri...!!!

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan anket ABD'de çalışanların Kovid-19 salgınına bakış açısını ortaya koydu. Araştırma sonucu ise oldukça şaşırtıcıydı. Bu araştırma sonucuna göre, her 4 çalışandan 1'inin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma korkusu nedeniyle işini bırakmayı düşündüğü ortaya çıktı.

Dünya / 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:10
Çarpıcı araştırma! Her 4 çalışandan biri...!!!

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, bir anket hazırladı. Bu anketten elde edilen sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı oldu. Merkezin yaptığı ankette, pandemi sürecinde milyonlarca kişi işini kaybederken, çalışmaya devam eden her 10 kişiden 7'sinin ise virüse yakalanma stresi yaşadığı kaydedildi.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ İŞİNİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılan Amerikalı çalışanların 4'te 1'i, Kovid-19'un hayatlarındaki en büyük endişe haline geldiğini belirterek, salgın nedeniyle işini bırakmayı düşündüklerini aktardı.

Ankette, düşük gelirli çalışanların işlerini bırakmayı daha fazla gözden geçirdiği ortaya çıktı.

"DÜŞÜK GELİRLİLER, EN FAZLA İŞTEN AYRILMAK İSTEYEN KESİM"

NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinde kıdemli araştırmacı John Roman, anket sonuçlarının, evden çalışma olanağı bulunmayan düşük gelirlilerin virüse maruz kalma korkularını yansıttığını vurguladı.

Roman, "En şaşırtıcı bulgu ise işini kaybetmeyi en az göze alabilecek düşük gelirliler, en fazla işten ayrılmak isteyen kesim. Düşük kazançları nedeniyle işlerine bağlılık hissetmedikleri için sağlık açısından daha güvenli iş imkanı arıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 11-16 Eylül'de gerçekleştirilen ankete, ülke genelinden rastgele 1015 Amerikalı çalışanın katıldığı kaydedildi.

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