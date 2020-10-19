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Borsa İstanbul zirveyi gördü!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu.

Ekonomi / 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:51
Borsa İstanbul zirveyi gördü!

Borsa İstanbul'dan kriz tellallarını üzecek bir haberler gelmeye devam ediyor. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19 Ekim'i yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu.

17 ŞUBAT'TAN BU YANA EN YÜKSEK KAPANIŞ

Banka hisselerinin öncülüğünde 1.200 seviyesini aşan BIST 100 endeksi, günü 1.205,37 puandan tamamlayarak 17 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, teşvik paketinin yarın görüşüleceğine dair haberlerin risk iştahını pozitif etkilediğini belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

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