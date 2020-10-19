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Bir şehri yıktı geçti! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, minare çöktü...

Antalya'nın Kumluca ilçesini dolu ve fırtına vurdu. Kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Birçok çatı uçtu, araçlar hasar gördü, ağaçlar devrildi, minare yıkıldı. İlçe harabeye döndü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:29
Bir şehri yıktı geçti! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, minare çöktü...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki seralar zarar gördü.

Öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte aniden başlayan ve yaklaşık üç dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçedeki Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. Dolu nedeniyle bölgedeki seralar zarar gördü.

Devrilen otobüs durağının altında kalan kadın öldü
Kumluca-Finike kara yolunda ise otobüs durağında bekleyen kimliği henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, rüzgarın etkisiyle devrilen durağın demir profillerinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz yaptığı açıklamada, rüzgar ile birlikte dolu yağışının ilçede can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.

İlçede hava şartlarının normale döndüğünü bildiren Kolsuz, hasar tespit incelemelerinin başladığını kaydetti.

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