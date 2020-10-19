Bakanlıktan milli teknoloji hamlesi: 'ZİHA' ile tarımda tasarruf dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışma yürütüyor. İlk denemelerde ZİHA'larla ilaçlamada yüzde 35, zamandan yüzde 80 tasarruf sağlandı. Çiftçilere tarım teknolojilerinin ulaştırılması kapsamında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.



