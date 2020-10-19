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Bakanlıktan milli teknoloji hamlesi: 'ZİHA' ile tarımda tasarruf dönemi

Tarımda tasarruf dönemi başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere tarım teknolojilerini ulaştırmak için milli teknoloji hamlesi başlattı. Bakanlık, zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışma yürütüyor.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:59
Bakanlıktan milli teknoloji hamlesi: 'ZİHA' ile tarımda tasarruf dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışma yürütüyor. İlk denemelerde ZİHA'larla ilaçlamada yüzde 35, zamandan yüzde 80 tasarruf sağlandı. Çiftçilere tarım teknolojilerinin ulaştırılması kapsamında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

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