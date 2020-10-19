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ABD Başkanı Donald Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

Dünya / 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:32
ABD Başkanı Donald Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, 'Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'' ifadesini kullandı.

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

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